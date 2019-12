Viendo estas 8 series querrás viajar a sus paradisíacos escenarios

¿Estás buscando destino para tus próximas vacaciones? ¿Quieres soñar con sitios remotos, majestuosos y, además, repletos de historias? Entonces no lo dudes, debes mirar alguna de las siguientes 8 series e imaginarte recorriendo sus maravillosas locaciones. Hay para todos los gustos: playas, montañas, acantilados… Sólo tienes que preguntarte a dónde quieres viajar hoy.

1 . Lost

No podíamos empezar esta lista sin ella. Si viste Lost, no hay forma de que no te hayas imaginado viajando a Hawaii, más precisamente a Oahu, donde se filmó la mayoría del show y de donde el cast tuvo muchas dificultades para despedirse. ¿Pueden culparlos? Despertar día tras día viendo esas playas maravillosas debe ser un sueño.