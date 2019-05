Viendo estas geniales series podrás superar el vacío que dejó Game Of Thrones

Sabemos que la resaca por el final de Game Of Thrones durará varios días e incluso semanas (te haya gustado el final o no). Que una serie de tal magnitud llegue a su fin siempre deja repercusiones en sus fanáticos, los mismos que deben afrontar la realidad: ya no habrá más domingos de GOT o como muchos los llamaban DominGOT. Es por esa razón que nosotros te ayudamos llenar un poco ese vacío que te dejo la épica historia de George R. R. Martin con una lista de series completamente diferentes a Game Of Thrones pero que la igualan e incluso la superan en calidad. PD: algunas ya han finalizado, pero tienen un gran valor para revisitarlas.

1 . Pushing Daisies

El inicio de esta lista es nada más y nada menos una serie totalmente diferente a GOT. Sus únicas semejanzas a la ya mencionada serie de HBO es que Pushing Daisies goza de originalidad. La historia se centra en Ned, un pastelero que de niño descubre que posee la habilidad de revivir a las personas con un solo toque. Pero no es todo tan fácil: si un resucitado pasa los 60 segundos de vida la persona más cercana al lugar muere. Sabemos que esto se escucha algo tenebroso, pero todo lo contrario: la serie goza de un colorido enorme y grandes historias de amor como la del protagonista y Chuck (el amor de la infancia de Ned a quien también revivió pero no fue capaz de contarle la verdad), como los misterios a resolver.

¿Misterios? Claro, porque en el fondo es un policial raro. Ned, Chuck y el agente Cod se enfrascan en toda clase de situaciones tratando de resolver los asesinatos de la ciudad y poder cobrar las recompensas aprovechando las habilidades del pastelero. Lamentablemente la serie fue cancelada en su segunda temporada debido al bajo rating, y como suele pasar en muchas ocasiones, años después Pushing Daisies gozó de una gran popularidad, llegando a convertirse en toda una serie de culto. La dulzura y tremenda química entre Ned y Chuck y las increíbles tomas que presentaba la serie lograron ganarse (aunque un poco tarde) el cariño de las personas.

2 . Doctor Who

Si de algo se quejaron los fanáticos de GOT en esta última temporada fue que algunas profecías o teorías fueron desechadas y olvidadas al final. Pues en Doctor Who sucede todo lo contrario: una serie con muchísima historia que se transmite desde 1963, ha tomado desde esos años historias que tienen relevancia en la serie actual. The Doctor, como es conocido el protagonista de la serie, es un alienígena del planeta Gallifrey, cuyos habitantes son conocidos como Los Señores del tiempo; el / la protagonista se encarga de viajar en el tiempo en su nave – conocida como Tardis – para salvar diferentes galaxias en diferentes épocas de la historia.

Doctor Who te hará vivir increíbles y únicas historias con las cuales te identificaras porque cada una de ellas es una lección de vida. Y si eso te es suficiente, para recordar a Game Of Thrones, no te encariñes mucho con The Doctor o tu acompañante favorito ya que debido a la longevidad de esta serie, suelen ser cambiados, y cuando creías que amabas más a cierto personaje es cuando llega la hora de despedirse. Si te interesa la ciencia ficción con viajes en el espacio, monstruos tenebrosos que te harán recordarlos en las madrugadas, e incluso el arte y la historia, Doctor Who es la ideal para ti.

3 . Shameless (USA)

A continuación te presentamos en esta lista a la familia Gallagher. Fiona, Lip, Ian, Debbie, Carl y Liam son unos hermanos de la clase baja de Chicago, Estados Unidos; su padre, Frank, extremadamente alcohólico y muy despreocupado por sus hijos y su entorno: Shameless es una comedia negra diferente a otras y con un drama muy apegado a la realidad. Con 9 temporadas en su haber, la serie se centra en la vida de esta familia y todo lo que hacen para sobrevivir y tratar de llevar una vida normal a pesar de las dificultades de vivir en los barrios más peligrosos de la ciudad. Con un elenco que encaja perfecto, cada protagonista tiene su historia que hace identificarte e incluso sentir que llevar una vida de esa manera no es tan malo.

Si hasta ahora sigues pensando que le falta un toque de GOT, no te preocupes, esta serie tiene tantas escenas sexuales como Game Of Thrones y cuenta también con un personaje muy inteligente –sí, sabemos que extrañas mucho a Tyrion-. “Así es vivimos en el infierno de los Estados Unidos y tal vez no seamos la familia perfecta, pero de lo que sí estoy seguro es que los Gallagher sabemos cómo hacer una maldita fiesta” dice Frank al empezar el primer capítulo y es verdad: con Shameless te sentirás en una fiesta de esas inolvidables.

4 . Hannibal

Tal vez es la serie que goce de menos puntos de comparación con GOT en la lista pero eso no quita que sea una obra maestra, y miren ahí está la comparación: ambas lo son. Todos conocemos al asesino serial Hannibal Lecter, aquél famoso personaje interpretado por el grandioso Anthony Hopkins en las películas El Silencio de los inocentes, Hannibal y Dragón Rojo, pero poco conocíamos de su relación con Will Graham, la única persona que logró capturarlo en esta trilogía. Pues bien, esta serie nos muestra el desarrollo de estos 2 personajes a través del tiempo y todas las atrocidades que desde antes ya realizaba Hannibal.

Hannibal tiene una clase tremenda y un elenco de primera: un Mad Mikkelsen extraordinario en el papel de Hannibal Lecter, un Laurence Fishburne dando una de sus mejores actuaciones como Jack Crawford y un Hugh Dancy sublime en el papel de Will Graham, la serie nos regala tomas espectaculares, historias muy bien contadas y personajes sólidos que hacen cada minuto un deleite para quien la ve. Luego de 3 temporadas su televisora la canceló cuando ésta se encontraba en la cúspide de su popularidad, y a pesar de que se realizaron muchos intentos para rescatarla, no se tuvo éxito. Y aún con toda la apresuración que eso implica, Hannibal cerró de manera espectacular haciendo que su partida fuera más dolorosa de llevar.

5 . Peaky Blinders

Whisky, apuestas ilegales en carrera de caballos, gánsters, enfrentamientos entre pandillas, Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial… Peaky Blinders tiene todos estos elementos para ser considerada una de las mejores en su categoría. Los Shelby, la familia protagonista de este drama, nos enseña que ante todo siempre están los de sangre y el deseo de salir adelante juntos, pues la historia nos cuenta como el líder de esta pandilla, Tommy Shelby, se las ingenia para ir ascendiendo más y más en el poder y así ir eliminando a todos sus enemigos para que su familia sea reconocida como la mejor.

Los puntos fuertes de esta serie, además de un guion casi perfecto, es el increíble elenco que maneja en cada temporada pues cuenta con actores de talla internacional como: Cillian Murphy en el papel de Tomas Shelby; Paul Anderson como Arthur Shelby; Sam Neill como el Comandante Chester; Tom Hardy como Alfie Salomons; un extraordinario Adrien Brody como el villano de la cuarta temporada. Actualmente está por estrenarse su quinta emisión, la misma que promete ser muy diferente a las otras, debido a los sucesos importantes que se dieron en el final de la temporada pasada. Y, ok, si tanto buscas una conexión con Game Of Thrones, a partir de la tercera temporada aparece el actor Aidan Gillen, el odiado y querido Littlefinger.

6 . Sherlock

Una serie que nunca está de más recomendar es Sherlock. El detective de los libros de Sir Arthur Conan Doyle llegó a la pantalla chica y quién mejor para interpretarlo que el mismísimo Doctor Stranger, Benedict Cumberbatch. Si algo sobresale de esta serie a las demás es que está realizada de forma perfecta: con escenas memorables y capítulos uno mejor que el otro Sherlock es de esas series que te harán cuestionar si en verdad Game Of Thrones sigue siendo tu favorita.

Cada episodio es una historia diferente que el detective tiene que resolver, pero que si miras a detalle siempre estarán relacionadas una de la otra. Y qué podemos decir del villano: a diferencia de Joffrey o Ramsay Bolton, Jim Moriarty es un villano que odias más por el hecho de amarlo tanto que por las atrocidades que hace. Lamentablemente, y debido a la popularidad que alcanzaron sus protagonistas, la serie culminó –aunque no oficialmente- en la temporada 4 y nos dejó únicamente con 13 episodios, pero ¡vaya que sí son memorables!

7 . Mindhunter

Una de las sorpresas de Netflix en el 2017 fue Mindhunter, una serie policíaca única en su clase, pues aquí no solo vemos el día a día de los policías sino que nos adentramos a las mentes de los asesinos. ¿Qué se podía esperar cuando la dirección está a cargo -en parte- del genio David Fincher? La respuesta es simple: una serie bien lograda. Dos agentes de la unidad especial del FBI, Holden Ford y Bill Tench, desarrollan nuevas técnicas de investigación para casos de asesinos seriales. Por eso que se meten en la mente de los asesinos más conocidos de Estados Unidos entrevistándolos en prisión para conocer cómo funcionan sus cerebros y que esto sirva de apoyo para futuros casos.

Con una sola temporada en Netflix y una segunda a unos meses de ser estrenada, Mindhunter te mantendrá siempre atento de lo que pueda suceder con esta pareja de policías, que dicho sea de paso tienen una excelente química que hacen de la serie bastante sencilla de ver.

8 . Wolverine and the X-Men

Si después de todas las series que te dimos sigues sin estar convencido y no te decides por una, te dejamos una caricatura que te hará recordar tu infancia y esperemos te ayude a superar Game Of Thrones tan solo por la nostalgia misma. Una de las mejores series animadas de superhéroes es Wolverine y los X-Men. Luego de una explosión en la escuela para mutantes, Wolverine se las tiene que ingeniar solo, ya que a raíz del evento El Profesor y Jane Grey desaparecen sin dejar rastro alguno, dejando a todos los estudiantes y profesores, confundidos y desolados. Este suceso que lleva a la desintegración del famoso grupo de mutantes. Más adelante junto a Bestia, Wolverine tiene que juntar de nuevo a los X-Men pues el futuro de la humanidad y de los mutantes depende de ello. Con un gran desfile de superhéroes que incluyen desde Capitán América, Hulk y Scarlet Witch, esta historia se desarrolla tanto en el presente como en el futuro y da paso a los famosos centinelas, los enemigos más mortales de los X-Men.

Si bien es una caricatura de superhéroes, no se siente para nada infantil pues está llena de momentos dramáticos y conflictos incluso políticos que la hacen una de las mejores en su categoría. Con solo 2 temporadas, y al igual que otras series en esta lista, fue cancelada convirtiéndola también una serie de culto. A decir verdad fue una decepción enorme el hecho que la hayan dado de baja ya que el final de temporada abría el telón para una tercera aún más espectacular, teniendo como villano principal a Apocalypse.

Resumiendo…

Sabemos que no será fácil, pero una parte importante para superar una pérdida es la aceptación y darle paso a nuevas emociones, cosa que encontrarás de diferentes maneras en estas series. Sí: Game Of Thrones se fue y debemos darle las gracias y honrarla siendo todos unos seriéfilos que no descansarán hasta llenar el vacío que dejó la gran producción de HBO.