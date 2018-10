Vietnam – This Is Us

Podrá sonar exagerado, pero este episodio es uno de los mejores en la historia de This Is Us usando el recurso narrativo que ya es un sello de la serie, los flashbacks, para contarnos como es la relación entre Jack y su hermano.

El episodio comienza con Jack en Vietnam a minutos de su reencuentro con Nicky, desde la llegada al campamento con su hermano hasta que lo ve de frente, pero al nosotros no verlo la serie comienza a contarse hacía el pasado. Situándonos una semanas antes cuando Jack y su equipo sufren una baja después de una emboscada, este hecho nos muestra un breve flashforward a la relación entre Jack y Randall.