Vimos la nueva serie y te contamos TODO lo que pasó – Chilling Adventures of Sabrina

Finalmente llegó Chilling Adventures of Sabrina a Netflix, y como era de esperar nos hemos devorado su primera parte. Warner y Netflix se han asociado para dejarnos una increíble producción. Si bien para muchos va a ser inevitable la comparación con Sabrina The Teenage Witch, solo podemos decir que si bien los personajes tienen el mismo nombre las historias son completamente distintas. Esta es una nueva Sabrina, mucho más oscura, decidida y capaz de todo por defender a los que ama. Si aún no has terminado de ver esta primera parte con 10 episodios, ten en cuenta que hablaremos de TODO lo sucedido en la serie, así que: ¡SPOILER ALERT!

1 . Todo comienza en Halloween

La historia se centra en los dulces 16 que se aproximan para Sabrina. Su cumpleaños es en Halloween, donde además ocurrirá un eclipse donde la Luna Roja bañará la noche. Todo comienza con los días previos a su cumpleaños; Sabrina comenzará a dudar sobre iniciarse en la Iglesia de la noche. Sus tías, especialmente Zelda, es quien intentará que Sabrina entienda que es algo que debe hacer. El problema es que una vez bautizada Brina, como sus amigos la llaman, deberá abandonar su vida mortal y este será el punto que hará dudar todo.

Lo que se destaca de Sabrina es su constante interés por cuestionar toda norma o tradición que se le imponen. Sabrina es de la nueva generación y no permitirá que le impongan nada que ella no decida. Ahí radica el gran conflicto: no quiere renunciar a su libertad entregando su alma al Señor Oscuro para obtener poder, quiere tener ambas cosas. Todo esto la llevará a tener muchos conflictos y hasta enfrentar un juicio, ya que en pleno bautismo ella huye incumpliendo su promesa de firmar El Libro de la Bestia.

2 . Una bruja poderosa

Sabrina pertenece a un linaje de brujas y brujos muy poderosos. Su padre, Edward, llegó a ser Sumo Sacerdote de la Iglesia de la Noche y formó parte de la Academia de Artes Oscuras. Pero no es lo único: su empatía por los otros (mortales o no) radica no solo en que es mitad mortal, sino que además lleva el valor de sus padres.

Sus tías no se quedan atrás, ambas son expertas en sus ámbitos, y a pesar que las dos tienen visiones muy opuestas sobre la decisión de Sabrina de seguir su vínculo con sus amigos mortales, el amor de ellas hacia su sobrina atraviesa cualquier tipo de devoción al Señor Oscuro.

3 . WICCA

Hay que destacar que la serie tiene una fuerte mirada sobre la importancia del rol de la mujer: más allá de tener un gran poder, las brujas también están destinadas a cumplir ciertos roles que poco se asemejan con los roles de los hombres. Ninguna puede ser Directora de la Academia como también tendremos a quien intentará obtener la corona como Reina del Infierno.

Sabrina creará en su instituto el grupo WICCA (MAGIA: Mujeres Asociadas en la Genialidad Interseccional y el Arte) que será un grupo donde las mujeres y jóvenes del Instituto Baxter acudieron para poder protegerse mutuamente. ¡BIEN!

4 . La magia está en todos lados

Si bien Sabrina deberá intentar hacer convivir su vida de bruja asistiendo a la Academia de Artes Oscuras y al mismo tiempo ir al Instituto Baxter, no será la única con vínculos con la oscuridad: a medida que avanza la serie descubrimos no solo que los orígenes de Greendale están vinculados a la brujas sino que los amigos de Sabrina también tienen un vínculo con las hechiceras.

Susie Putnam es descendiente de Dorothe Putnam, una mujer que fue la primera europea en llegar a Greendale y que, además, ayuda a otras mujeres a escapar. Justamente fue quien trajo a las 13 originales, las 13 brujas que murieron a manos de cazadores. Roz descubre que su familia fue maldecida por una bruja y todas las mujeres Walker perdieron la vista, pero ganaron el pálpito de poder ver aquellas cosas que otros no. Respecto a Harvey, su familia, los Kinkle, son descendientes directos de los cazadores de brujas; esto provocará la ira de dos de las Hermanas Espeluznantes quienes harán que Tommy, el hermano mayor de Harvey, muera en las minas.

5 . Muchos conjuros

No veremos solamente a Sabrina intentando adquirir conocimientos sobre cómo poder vencer al Señor Oscuro sino que en un intento de ayudar a sus seres queridos meterá la pata, lo mismo que hará que enfrente muchas situaciones complejas: siempre estará vigilada por Madam Satanás, quien haciéndose pasar por su profesora, Wardwell, logrará llevarla a Sabrina a donde quería, El lado oscuro.

Sabrina dejó en claro que para salvar a los suyos es capaz de todo, hasta hacer aquello que no quería firmar el Libro de la Bestia. Pero ella no se imagina que todo esto fue un plan que vienen gestando desde que nació…

6 . Estética

Se debe destacar el cuidado dentro de la estética de la serie, predominando la oscuridad. Para los que también siguen Riverdale, por momentos Sabrina les rememorará a Betty Cooper ya que ambas desde su apariencia dulce esconden una fuerza digna de temer. Pero no será el único punto en común: veremos una estética similar en cuanto a los juegos con la iluminación y las tomas en que son realizadas las escenas. Es innegable que desde un primer momento queda en claro que Chilling Adventures of Sabrina es una serie mucho más oscura que la de la década de 1990.

7 . Mitología

Es muy interesante el trabajo que se hace alrededor de la mitología que la serie utiliza: no solo se hablará de Satán sino que tendremos muchas historias que conforman parte de la creación de este nuevo universo. El origen de las minas y la historia de Greendale, por nombrar algunos ejemplos, son claves para la historia y no pasan como algo menor.

8 . Buenas historias más allá de Sabrina

Si bien Sabrina es la protagonista, todos los personajes se destacan y construyen su historia. Todas las historias encajan y ninguna se siente forzada. Las historias de los personajes secundarios como la familia Spellman, los amigos mortales y los amigos de la Academia de Artes Oscuras son funcionales y alimentan la gran historia principal.

9 . Conclusión

Lo repetimos, y lo haremos hasta el hartazgo: Chilling The Adventures of Sabrina se destaca por ser completamente opuesta a las versión con la que toda una generación (en la que me incluyo) creció. Lo que sí podemos encontrar son referencias a otro tipo de producciones: es inevitable referenciarse al mundo de Harry Potter ya que comparten una mística similar, y ni hablar de que tal como Harmonie, Sabrina es castigada por ser mestiza. También nos hace recordar esa mística de las series de fines de la década de 1990 como Buffy y Charmed no solo por el carácter de la protagonista sino por el peso que carga sobre sus hombros.