Vimos los dos primeros episodios y te contamos qué nos pareció – A Discovery of Witches

Después del vacío que han dejado las series The Vampire Diaries y su spin-off The Originals, A Discovery Of Witches ha llegado con sus dos primeros episodios a la pantalla de Sky Atlantic para cautivarnos con el romance entre una bruja y un vampiro. Sí, estas criaturas fantásticas jamás pasan de moda y esta serie es un buen ejemplo de ello.

Al igual que varias series de su género, A Discovery Of Witches está basada en una saga literaria, en esta ocasión se trata de la trilogía All Souls de la escritora Deborah Harkness, y que comenzó con la publicación del libro que le da nombre a la serie en 2011.