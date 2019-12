Vimos los primeros 5 episodios y la serie no supera la prueba – The Witcher

El otro gran problema del show es que uno desearía ver muchos más monstruos y criaturas, y esto no sucede. Claro, si vemos poco pelear a Geralt es evidente que no tiene con quién enfrentarse, aunque a veces los humanos suplen esa faltante. Por supuesto, un simple mortal no es tan atractivo como la cantidad de monstruos que se mencionan pero nunca vemos.

Ver pelear a Geralt es una de las mejores cosas que tiene The Witcher , aunque, lamentablemente, no sucede todo lo a menudo que nosotros quisiéramos. El resto del tiempo, Henry Cavill vuelve a demostrar sus limitadas capacidades para la actuación, dueño de un solo gesto y tono que repite, al menos en los cinco episodios que vimos, hasta el cansancio.

En sus primeros cinco episodios, The Witcher no ha logrado vivir a la altura de las expectativas. No solo enfrenta el problema de tener un protagonista muy poco carismático, sino que se pierde en la narración de tres historias que parecen paralelas. Además, no parece decidirse acerca del tono que usará para contar la historia del Continente, pasando por momentos que se supone son humorísticos (aunque no logró sacarme ni una media sonrisa…) y otros de desnudos (siempre femeninos, claro) completamente innecesarios. ¿Logrará la historia de Geralt de Rivia crecer en los episodios que faltan? Esperamos que sí.