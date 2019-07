Vimos los primeros episodios y aquí les traemos todo lo que deben saber de la temporada final – Orange is the New Black

El 26 de Julio llega a Netflix la séptima y última temporada de Orange Is The New Black, una de las series más emblemáticas de Netflix, y desde Spoiler Time tuvimos la posibilidad de ver los primeros tres episodios de la temporada final.

Si algo es seguro es que no podemos más de la ansiedad (¡tú tampoco!) para poder disfrutar de toda la entrega. Por eso, en este artículo les traemos un primer adelanto de lo que será esta última temporada: aquí 7 cosas que vimos y queremos compartir con ustedes. PD: tranquilos, ¡NO HAY SPOILERS!

1 . Piper

Como ya vimos en la sexta temporada final, Piper quedó en libertad. Ok, parece todo color de rosa, pero su nuevo rol será importante: volver al mundo siendo una ex reclusa no es nada agradable. Deberá cumplir, como toda ex convicta, con un régimen de chequeos, conseguir un empleo y otros tantos requisitos para mantenerse en libertad. Además, deberá lidiar con la distancia con Alex y el no poder saber qué está sucediendo con ella dentro de prisión… ¡TENSIÓN!

2 . Caras que extrañábamos

Esto no es un spoiler, ya que si vieron el anuncio de la fecha de estreno se percataron que alguien que extrañábamos ¡vuelve! Es más: en los primeros episodios nos dice hola. Más allá de eso, esperemos que en esta temporada final varias de las reclusas que no vimos en la anterior digan presente.

3 . ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (en inglés lleva tan solo las siglas ICE) jugará un nuevo rol. Recordemos que al final de la sexta vimos que Blanca fue detenida por el ICE y que Polycon iba a comenzar a funcionar como centro de detención para esta entidad. En esta temporada final se profundizará más sobre esto: de la mano de Blanca y algunos personajes más seremos testigos de cómo se comporta el ICE en una clara y esperable crítica a la situación migratoria que se vive Estados Unidos en la actualidad.

4 . Justicia

El sentido de justicia también será algo clave en esta temporada, como viene siendo hace un par de temporadas. Recordemos lo que sucedió con Taystee y cómo el silencio de Cindy la llevó a ser juzgada por el asesinato de Piscatella. Esto hará que algunas reclusas (sobre todo Crazy Eyes) comiencen a debatirse qué es lo que se considera justo.

5 . Drogas

Las drogas seguirán jugando un papel importante dentro de la prisión. Hagamos memoria: Gloria y Hopper son quienes entran las drogas, y Dayanara junto a Daddy las distribuyen. Pero no serán las únicas: Alex se verá metida en problemas. Y eso que le había prometido a Piper que no lo haría… Conflicto en puerta. Por supuesto que el tema del dominio sobre el negocio de las drogas configurará un nuevo mundo para las internas. Veremos cuál será el resultado.

6 . Guardias

Polycon está realizando cambios administrativos y el grupo de guardias se alterará. Por momentos pareciera que habrá justicia sobre los más detestables… ¡OJALÁ!

7 . Traslados

Los traslados serán claves. Varias reclusas lo vivirán. Esta situación se relaciona directamente con los cambios que hablamos en el punto anterior.

Resumiendo…

Si algo deja en claro esta nueva temporada es que no faltarán momentos de humor, la postura crítica ante el sistema judicial y penitenciario ni tampoco la situación migratoria. Obviamente, y como Orange Is The New Black nos tiene acostumbrados, será una entrega llena de emociones que esperamos estén al nivel que nos merecemos para poder despedirnos de cada una de las reclusas que se robaron nuestro corazón.