Vimos los tres primeros episodios de la segunda temporada y ¡ANSIEDAD! – Sorry for Your Loss

Mañana 1° de Octubre vuelve la serie de Facebook Watch, Sorry For Your Loss, con su segunda temporada. Protagonizada por Elizabeth Olsen, que interpreta a Leigh Shaw, cuenta la historia de una joven mujer que debe enfrentar la vida tras la muerte de su marido. Acompañada por su madre y su hermana, Leigh atravesará su duelo mientras intenta encontrar su nuevo camino. Tuvimos la oportunidad de ver los tres primeros episodios de la segunda temporada y estamos listos para contarte qué esperar de esta gran serie.

En la primera temporada, vimos a Leigh iniciar su camino de sanación, aunque, y tal vez esto es lo mejor de Sorry For Your Loss, muchas veces con equivocaciones y fricciones con sus más cercanos. Leigh encuentra especial consuelo en Danny, el hermano de Matt, con quien en el pasado no tenía una buena relación. Este consuelo, producto de que, para ambos, la pérdida es enorme, termina dando a luz a una amistad que, por supuesto, se confunde en romance para él. En el retorno de la serie de Facebook Watch podemos apreciar la posiblidad de ampliar el universo del show. Mientras que en la primera temporada nos enfocamos casi únicamente en Leigh, en esta nueva entrega veremos más de Danny, Jules y Amy, cómo ellos también intentan recomenzar sus vidas tras la tragedia familiar que los golpeó. ¿Podrá Leigh soportar no ser el centro de atención como hasta ahora? ¿Aceptará que el dolor no fue solo de ella, sino de todos aquellos que conocían a Matt? Será interesante ver la dinámica familiar ahora que todo están más enteros, gracias al paso del tiempo.

Sorry For Your Loss ya había demostrado en su primera temporada una profundidad y una sensibilidad únicas para tratar un tema tan difícil como la viudez en una pareja joven. Con una Elizabeth Olsen que deslumbra en cada una de sus escenas, un guión que sabe equilibrar comedia y drama en las dosis justas, una dirección que no se priva de brindarnos escenas bellísimas y unos episodios de 30 minutos aproximadamente nada más, este show de Facebook demostró que estaba para mucho más. El drama familiar toma protagonismo en esta nueva temporada, abriendo nuevas ramas de exploración para la serie. Y, por lo que hemos visto, no podemos negar que Sorry For Your Loss sale airosa nuevamente, a pesar de correr el foco de Leigh. Debemos destacar de este nuevo éxito a Janet McTeer, quien interpreta a Amy, la madre de Leigh y Jules, quien nos regala una actuación fenomenal en cada escena en la que aparece y de quien queremos ver mucho, pero mucho más. Sin embargo, Kelly Mary Tran también aprovecha la oportunidad para brillar, con su Jules que parece cada vez más decidida a explorar sus orígenes y ganar independencia, tras mantenerse sobria durante todo este tiempo.

La segunda temporada de Sorry For Your Loss promete mantener el nivel de la primera entrega y, como dijimos anteriormente, se estrena el 1° de Octubre por Facebook Watch, la plataforma de videos de Facebook. Tendrá 10 episodios y se estrenarán semanalmente los martes, a las 14 hs., horario de México.