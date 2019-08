Viola Davis interpretará a Michelle Obama en una nueva serie de Showtime – First Ladies

Con el final de How to Get Away with Murder a punto de comenzar, su actriz protagónica Viola Davis ya tiene un nuevo proyecto en puerta en televisión y todo parece indicar que será un show que podría dar mucho de qué hablar. Se trata de una serie antológica llamada First Ladies, para Showtime donde interpretará a Michelle Obama.

La antología esta enfocada a mostrar la vida política y personal de estas enigmáticas mujeres que acompañaron a sus esposos durante sus periodos presidenciales. Además de Michelle, esposa de Barack Obama, veremos a Eleanor Roosevelt (Franklin D. Roosevelt) y Betty Ford (Gerald Ford).