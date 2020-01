Viola Davis producirá una nueva serie para HBO

Después de terminar el drama criminal de How to Get Away with Murder, Viola Davis se alista para continuar su paso por la televisión en un nuevo proyecto que la alejará de la televisión abierta y la pondrá en HBO.

House of Chow es el nombre de la nueva comedia creada por Ken Cheng (Wilfred, Betas), quien está trabajando el guión y que además fungirá como productor ejecutivo de este show que contará con la participación de Davis y su esposo Julius Tennon a través de JuVee Production, su casa productora.

La historia está basada a partir de la experiencia de Cheng creciendo en la cocina de un restaurante. Él nos presentará a dos hermanos, Vicky y Charlie Chow, quienes a sus treinta y tantos años han decidido darle un giro a su decepcionante vida, retomando el proyecto que arruinó a su familia: un restaurante chino. Su misión es convertir el lugar en un éxito.