Visual y detalles del musical Back to the Future

Robert Zemeckis y Bob Gale siguen renuentes a un reboot o secuela en cine, pero están produciendo el musical de Volver al futuro.

Bob Gale y Robert Zemeckis han dejado claro durante años que no veremos un reboot o Back to the Future 4 jamás en cines. Pero, ¿qué tal un bonito y lucrativo musical en teatro?

Así es. Back to the Future: The Musical ya tiene fecha de estreno en la Manchester Opera de Inglaterra. Será el 20 de febrero de 2020 cuando el musical debute, contando con libreto del mismísimo Bob Gale (escritor de loa trilogía original y el videojuego-secuela).

La obra seguirá allí hasta el 17 de mayo de 2020, para así cambiar de locación o incluso con la posibilidad de una pequeña gira. La música también estará a cargo del compositor de los filmes (Alan Silvestri), con John Rando (On the Town) como director de la puesta en escena. Este es el arte oficial del musical: