La salida de algunos personajes también abre puertas, porque dejan espacios vacíos que deberán ser ocupados. En particular, nos referimos a la partida de Mon-El, quien, a pesar de su amor por Kara, regresó al futuro. Si bien los escritores aseguraron que el arco argumental de Mon-El siempre estuvo pensado para durar sólo dos temporadas, es difícil imaginar a Kara con un nuevo interés romántico. Será complejo ocupar el lugar del daxamita y, en lo particular, desearía que no lo hagan. Kara puede ser un personaje muy rico, sin la necesidad de conseguirle un compañero. Además, ya la hemos visto en su período de duelo durante la primera partida de Mon-El, y fue muy interesante cómo exploró sus emociones al respecto.

Otro personaje que abandonó la serie fue Winn. Sin embargo, en el mismo final de la tercera temporada, su papel parece ser ocupado por Brainiac 5. Habrá que ver cómo afecta a la dinámica del equipo la pérdida de un amigo tan querido y el reemplazo por este nuevo personaje del futuro.

Además, contaremos con la presencia de Dream Girl gracias a la participación de Nicole Maines. ¿Cómo llegará esta chica, llamada en la serie Nia Nal, a convertirse en superheroína?