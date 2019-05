Vulture de Michael Keaton, ausente en Spider-Man: Lejos de casa

Todos explotamos hoy con el nuevo trailer de Spider-Man: Lejos de casa (Far From Home). Pero no olvidemos que “allá en casa” se quedó Vulture, el villano (¿redimido?) de la película de 2017, Spider-Man: De regreso a casa. ¿Hay razones para emocionarnos con el regreso de Michael Keaton en el rol de Adrian Toomes?

Lamentablemente no es el caso. En entrevista para Fandango, el director Jon Watts dijo claramente que Keaton no aparecerá en Lejos de casa, tal como Laura Harrier, quien interpretó a Liz Allan en el primer filme de Spidey dentro del MCU.

Suena peculiar esto, sobre todo si se es fan de los cómics de Marvel y se piensa en que tanto Vulture como Mysterio forman parte de Los Seis Siniestros… aunque habrá que ver si realmente el personaje de Jake Gyllenhaal resulta el tipo bueno que se presumió en el reciente avance y –¿por qué no?– posiblemente ver este malvado equipo integrarse en alguna escena post-créditos (que no necesariamente es parte de la película).

Spider-Man: Lejos de casa se estrenará en julio de 2019.