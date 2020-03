Walk with Us confirmó la teoría de los fans y ya sabemos la verdadera identidad de Beta – The Walking Dead

Antes de empezar a leer, ATENCIÓN: SPOILERS DEL ÚLTIMO EPISODIO DE THE WALKING DEAD DELANTE.

En Walk with Us, el último y GRAN episodio de The Walking Dead, la batalla entre Hilltop y Los Susurradores continuó. La lucha provocó que muchos se separen, lo que obligó, por ejemplo, a Alden, Kelly y Gamma a viajar por su cuenta. Después de estar rodeados de zombis, Gamma los distrae para alejarlos de Alden y Kelly, y termina siendo emboscada por Beta, quien aparentemente la ha estado rastreando. Gamma arranca parte de la máscara de Beta momentos antes de que muera. Con la cara de Beta parcialmente expuesta, un Susurrador puede reconocerlo. Beta, que no está dispuesto a dejar que nadie sepa quién es realmente y reacciona matándolo instantáneamente.

A pesar que Beta está en The Walking Dead desde la temporada 9, el despiadado segundo al mando de Alpha nunca ha revelado su rostro, manteniendo su identidad en secreto, pero finalmente se confirmó la teoría de los fanáticos que rodea la verdadera identidad de este gigante. Para aquellos que no se percataron, este artículo.