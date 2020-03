Walk with Us – The Walking Dead

Teníamos razón: Carol soltó a Negan , allá lejos y hace tiempo, apuntando a su plan mayor, debilitar desde dentro a Los Susurradores matando a Alpha . Porque, seamos justos: de eso se trata básicamente este EXCELENTE episodio de The Walking Dead titulado Walk with Us .

Ok, podrían decirnos que su comienzo fue semi épico al ver la estrategia de los sobrevivientes para escapar del asedio de los zombies; también está la posibilidad de ver la redención y/o autocastigo de Carol al dejarse golpear sin mosquearse por Yumiko; por otro lado, sería conveniente decir unas líneas sobre la desesperación de Eugene al ver que su radio terminó muy averiada y que la posibilidad de nueva comunicación con su amor (hasta ahora) platónico se esfumaba hasta que Carol le dijo que juegue todas sus fichas a él; por último, ver cómo muere Earl y cómo la pequeña Judith cada día es más adulta a la fuerza al liquidar al Earl zombie para proteger a los más pequeños. Pero no, no, no, Walk with Us nos dejó en claro que The Walking Dead, dirigida de cabo a rabo por Angela Kang, volvió al buen camino haciendo foco en una trama y mechándola con otras para confundirnos y entregarnos luego un momento épico. Sí, al mejor estilo Better Call Saul (perdón por la comparación, pero tiene cierta lógica).