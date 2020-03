Warner Bros. analiza que su estreno sea en formato digital

La preferencia de Warner sigue siendo el lanzamiento común, pero los ejecutivos están considerando una alternativa, probablemente como una oferta directa al consumidor y no como parte de HBO Max. La preocupación, dijeron los expertos, es que no hay una fecha conocida para la reapertura de los cines y puede haber una escasez de fechas favorables una vez que los cines vuelven a la normalidad. En caso de posponer el estreno, Roven y Jenkins quieren una nueva fecha en agosto, pero no saben si eso se puede hacer realidad.

Universal comenzó este movimiento con The Hunt, The Invisible Man y Emma. Otros han seguido el ejemplo adelantando su lanzamiento digital al poco tiempo de su debut en el cine: Birds of Prey y The Way Back, Bloodshot, Onward y I Still Believe. No obstante, si Wonder Woman se salta el estreno en cines, Warner Bros. tendría que llegar a decenas de millones de compras en streaming para que el movimiento valga la pena económicamente. Según Greenfield, reemplazar la ganancia bruta requeriría 16-21 millones de unidades descargadas vendidas por una película de mil millones de dólares, suponiendo un cargo de 30-40 dólares por alquiler.

El evento de PPV más rentable en la historia de los Estados Unidos fue la pelea Mayweather-Pacquaio en 2015, que recaudó 400 millones de 4.4 millones de compras, con un cargo de 90 dólares por compra. Es difícil imaginar que los espectadores paguen entre 30 y 40 por un nuevo lanzamiento cada mes.

Roven dijo a The Wrap que para tomar una decisión sobre cambiar el estreno de Wonder Woman 1984 “esperaría el mayor tiempo posible. Puede llegar un momento en que tengamos que tomar esa decisión. No creo que sea prudente hacer un movimiento hasta que se tengan en cuenta todos los factores”.