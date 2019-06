Warner Bros. Animation lanza el primer cortometraje de los Looney Tunes

En el marco de las actividades alrededor del Annecy International Animated Film Festival 2019, Warner Bros. Animation presentó los nuevos cortometrajes protagonizados por los Looney Tunes, mismos que conservan la esencia de los clásicos personajes liderados por Bugs Bunny.

Para sorpresa del público en general, la compañía lanzó un pequeño corto protagonizado por el famoso conejo y su archirrival Elmer Fudd, quien viste su ya conocido traje marrón y por no dejar de perseguir al buen Bugs en el episodio llamado Dynamite Dance, que hace referencia al episodio Dance of the Hours.

“Nos acercamos a cada cortometraje como una película, y no como un episodio de una serie. Nuestro mantra es la historia, la comedia y la reverencia a los clásicos de Looney Tunes de los ’30s y ’40s y la forma en que utilizaron una animación más caricaturista.” –Peter Browngardt, productor ejecutivo

Durante la presentación en el festival de animación realizado en Francia, y una grabación en vivo de la música más icónica de la franquicia.

Se tiene contemplado un total de 200 episodios, de los cuales de 20 a 30 ya están terminados y listos para emitirse, desafortunadamente no hay señal o plataforma donde esto vaya a suceder.