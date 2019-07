Warner Bros. podría estar desarrollando una serie de Harry Potter

Si bien en la actualidad ya hay un spinoff del mundo de Harry Potter en la pantalla grande, Animales Fantásticos, nos vendría como anillo al dedo una serie de televisión. Afortunadamente, esto podría ser una realidad, de acuerdo al sitio We Got This Covered.

Fuentes cercanas a este medio aseguran que Warner Bros. está en las primeras etapas de desarrollo de una serie ubicada dentro del universo de Harry Potter para su próximo servicio streaming (que por ahora se llama WarnerMedia).

Sin embargo, a pesar de que muchos fans exigían ver una serie sobre Los Merodeadores, el grupo formado por Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black y James Potter, la producción apostaría por una historia completamente nueva.

Según el reporte, se espera que la serie funcione como una precuela y tenga lugar principalmente en Hogwarts y en partes de Europa. Por lo que la trama incluiría nuevos personajes y su única conexión con lo que conocemos de Harry Potter sería su ubicación dentro del mismo universo.

De ser verdad, creemos que los fans estarían encantados de sumergirse de nuevo en el mundo mágico de J. K. Rowling.