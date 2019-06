Warner Bros. TV anuncia su participación en San Diego Comic-Con 2019

El jueves Teen Titans GO! volverá con otra proyección además de una ronda de preguntas y respuestas.

Las actividades comenzarán el miércoles en la noche, conocida como la previa a Comic-Con donde se mostrará el estreno de las nuevas series Batwoman (The CW), Pennyworth (Epix), Harley Quinn (DC Universe) y un episodio inédito de Teen Titans GO! (Cartoon Network), todas pertenecientes a la mitología de Batman.

Pasando al viernes tendremos la presentación estelar del revival de Veronica Mars (Hulu) con la proyección del primer episodio, además de una ronda de preguntas y respuestas. El día continuará con diversos eventos con parte del elenco y de la producción de series como DC Super Hero Girls (Cartoon Network), Legacies (The CW), Pennyworth (Epix) y la productora Rooster Teeth.

El sábado se podrá disfrutar del Arrowverse y del DC Universe. Comenzando con Batwoman, seguida de Arrow, Supergirl, Black Lightning y cerrando con The Flash. Al termino de cada uno de esas reuniones sigue una presentación especial de DC Universe que durará dos horas.

Ese mismo día también se llevarán a cabo los paneles de Supernatural y de Riverdale, los cuales serán en el Hall H, el foro más importante del lugar:

Supernatural – Sábado 21 de julio (10:30 am)

Riverdale – Sábado 21 de julio (11:45 am)

Y aunque todo indica que hay un crossover en camino con Chilling Adventures of Sabrina, la serie de Netflix, no estará en el evento. Al menos no respaldada por Warner Bros. TV.