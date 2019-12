Warner Channel prepara una previa perfecta antes del estreno del Episodio IX – Star Wars

En un especial impredible, el sábado 14 de diciembre, desde las 08.30 (MEX) horas, y el domingo 15 a partir de las 06.20, Warner transmitirá siete películas de la saga.

El especial irá en orden, cada día arrancará con la trilogía de 1999 – 2005: Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma, le seguirá Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones y a continuación tendremos a Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith.

Luego veremos Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca (1980), Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi (1983) y Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza (2015). Para finalizar, tendremos a la precuela de 2016, una de las mejores películas de la saga, Rogue One.

Si todavía no estás al día con Star Wars o querés empezar a ver la saga de una buena vez, esta es tu oportunidad. The Rise of Skywalker será el final de una era para la franquicia y Warner Channel tiene la mejor previa.