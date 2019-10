We Are The End of the World – The Walking Dead

El episodio comienza hace 7 años con una mujer que se despierta en un accidente automovilístico. Su bocina ha atraído a algunos caminantes. Mientras intenta escapar, los caminantes la rodean y eventualmente se la comen por completo. Entre la manada están Alpha y una infante Lydia, cubiertas de sangre para mezclarse con los muertos. Cuando Lydia se asusta Alpha comienza a matar caminantes y huye. Encuentran refugio en un edificio cercano, recibido por un hombre con una máscara que no los quiere allí. Se les permite pasar la noche. Así es como Alpha conoció a Beta. We Are The End of the World, el segundo episodio de la décima temporada de The Walking Dead es oscuro y plagado de sedimentos: no solo es la historia de Alpha + Beta, es también quién es quién y por qué sucede lo que sucede.

Luego de esta introducción al pasado, volvemos al presente previo al encuentro de Alpha con Carol al final de Lines We Cross, el primer episodio de esta temporada. Una Susurradora pone en peligro a “la manada”, como dice Beta. Esa misma joven es la que entregó a su bebé a los caminantes como sacrificio, como demostración del poder de no alteración de Los Susurradores. El infantes fue rescatado Daryl y los suyos. Esa madre Susurradora es el eje del episodio: en ella se ve reflejada la historia e histeria de Alpha, quien no llega a matarla porque, en el fondo, el sentir de madre lo lleva muy pegado a sí, porque, como nosotros sabemos pero no así Los Susurradores, mintió y no mató a Lydia.

El resto del capítulo se basa en eso, en entender los ires y venires de Alpha y de qué manera Beta se articulará, suponemos, en el verdadero líder (en cuanto a violencia y duración en el tiempo) de los villanos más allá de todo: se lo ve más frío, más comprometido con “la causa”. Ah, para agregar: la hermana de la Susurradora que se vuelve loca por no tener a su bebé es quien finalmente la mata y de esa manera salva a Alpha ya que la primera la había atacado. Esta joven que salva a la líder de Los Susurradores ahora pasará a denominarse Gamma, y parece que será clave en esta temporada.

Por desgracia, y con la posibilidad de superarse, en We Are The End of the World la serie apocalíptica The Walking Dead volvió a eso episodios que no suman nada de nada a la trama general. La historia de Alpha y Beta es interesante, pero podría haber formado parte de un episodio más movido. Una lástima.