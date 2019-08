Weathering With You es registrada para los premios Oscar

¿Logrará lo que your name. no pudo? Japón aspira a que Weathering With You sea candidata a Mejor película extranjera en los premios Oscar de 2020.

THR informó que la comisión fílmica japonesa responsable de la inscripción de películas para los Oscar ha elegido Weathering With You, el reciente éxito de Makoto Shinkai, quien en 2016 sorprendiera al mundo con la emotiva historia de your name.

Esta sería la primera vez desde Princess Mononoke (1998) en la que Japón decide nuevamente inscribir una película anime para la categoría de Mejor película extranjera. Todavía falta que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas la elija, por supuesto, para la lista final de nominadas en los Premios Oscar No. 92, que se llevarán a cabo el 9 de febrero de 2020.

Por nuestra parte, seguimos cruzando los dedos para que Weathering With You se estrene en nuestra región. Actualmente sigue teniendo mucho éxito en carteleras japonesas.