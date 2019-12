Mientras que ellas iban en este camino de descubrimiento, nuestros personajes estaban tratando de cumplir con la misión de The Monitor. Igual, antes de hablar de esto quiero que hablemos del final del episodio. Nosotros conocemos a Lyla hace muchísimos años y la vida que tuvo con John pero bueno, al final nos enteramos que nada de eso fue real y que trabaja para The Monitor. ¿Cómo será todo? Va llegar un punto en el que Lyla tendrá que tomar partido, deberá elegir entre su familia y su misión y eso podrá romper todo. Uno quiere creer que el amor que sintió por Johnny fue real y que cuando tenga que ver a su esposo e hijo a los ojos, acepte que la familia es más importante que la fidelidad que pueda sentir por The Monitor. Igual, hay que admitir que Oliver está haciendo lo mismo que Lyla, así que tampoco podemos ponernos muy críticos al respecto porque a él lo vemos como un héroe.

Luego de la destrucción de Tierra 2 una de las cosas que estábamos todos preguntándonos era qué iba a pasar con Laurel y rápidamente tuvimos respuestas al respecto así que comencemos este recap por ella. Obviamente lo primero que va a sentir es tristeza porque porque acaba de perder su hogar, su familia y su segunda oportunidad. Ella había trabajado muchísimo para poder estar dónde estaba, para conseguir su redención y ayudar a hacer lo mejor por su ciudad. Entonces, el ver cómo todo eso que la rodeaba se destruyó la tiró en un pozo muy difícil de escaparle. Por suerte tuvo a Lyla cerca y ella le ayudó a entender la realidad. Nosotros la habíamos visto a Laurel en el futuro, entonces sabíamos cuál era el camino pero ella no. Lo único que podía hacer era empezar a luchar para que lo que pasó en su Tierra no pase otra vez y ahora es lo que hará.

Ya que mencioné a Oliver y su relación con The Monitor podemos hablar de ellos. Durante todo el episodio vimos Tatsu pidiendolo a Ollie que busque una segunda opinión sobre todo lo que estaba sucediendo porque lo único que estaban buscando para este dios eran cosas que podrían generar destrucción. Entonces, esto a uno le hace pensar que quizás no está trabajando para el bueno. Nosotros sabemos que The Monitor tiene que generar un balance entre lo malo y lo bueno. Así que quizás lo que está haciendo es eso, crear algo que pueda servir como equilibrio a todo lo malo que se está creando ya que con que la tecnología no es mala o buena sino que eso depende del uso que se le da. Igual, Oliver sabe que se está jugando todo a que The Monitor sea lo que les prometió, porque sino eso significa que sacrificó todo por nada.

Por último, lo que tenemos que comentar es lo que está pasando en el futuro porque en algún momento será más importante que lo que estamos viendo ahora. En estos momentos vimos a una versión de Mía muy enojada que actúa sin pensar, que se deja llevar por el corazón y no por la cabeza, así que fue muy fácil para J.J adivinar cuáles serían todos los movimientos que ellos harían. De a poco le fue dejando pistas al team Arrow 2.0 para que ellos sigan el camino de migajas hasta dónde él los quería. Ahí se puso a hablar con su hermano, los dos trataron de de convencerlo al otro de que se pase al lado oscuro y de la luz respectivamente pero al final fue todo un plan para que dejen a William sólo y así ellos podrían secuestrarlo. No sé cuál será el plan, pero sabemos que William es la llave para la unificación, así que tendría sentido que lo quieran a él para detener todo.