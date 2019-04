Werewolf Feud – What We Do in the Shadows

Para ser licántropo en la forma de la bestia es extremadamente necesita que sea uno de esos días en el mes que hay luna llena y por eso, “una pelea mano a mano” después de la luna, les daría una gran ventaja a los vampiros porque sería como ellos tratando de pelear abajo del sol. Entonces, la serie sorprendió a todos haciendo que haya un hombre gigante con un montón de imaginación que al visualizar la luna eso lo transformaba en la bestia. Esto podría terminar ahí y después de ese gran chiste, los vampiros encontrarán una manera de escapar en esta batalla que no iban a poder ganar, pero no, llevaron todo un nivel más arriba y se aprovecharon de otra característica, haciendo que la respuesta sea humillarlo llevándolo al nivel de los perros y tirando un muñequito de hule por una terraza.

Los lobos no tardaron en aparecer y sabemos que la rivalidad entre las especies es algo que se vive hace tiempo, así que era imposible que no se diviertan con ellos. En este episodio, un “perro” había hecho pis en el arbusto que Lazlo le había dedicado a su madre, así que puso un trampa que rompió con el pacto que las comunidades habían firmado hace un tiempo cuando ésta lastimó a uno de los hombres lobos. Todo lo que le siguió a continuación fue un chiste brillante detrás del otro y culminó en un clímax brillante. Es hermoso como una serie puede tomar los puntos claves de lo que determina como un tipo de criatura y explotarlo de la mejor manera posible.

Quiero que cuando lean este recap se imaginen una persona que mientras escribe se ríe y se ríe porque no se puede creer el nivel de comedia del spin off de la cinta de Taika Waititi. Uno suele tener miedo cuando estas cosas nacen de una película brillante porque puede salir muy bien o muy mal. Además, hay que tener en cuenta que si bien Taika fue importante en el primer episodio, ya no está, sólo es productor y por eso, los miedos son entendibles, pero después de haber visto este episodio, puedo confirmar que los fans de la versión original de What We Do In The Shadows, no tienen nada que temer, porque este spin off está expandiendo el mundo con mucha memoria, honor y ganas de seguir creciendo . Así que hablemos de los lobos y los vampiros emocionales ya que se robaron el capítulo.

Lo único que necesita What We Do In The Shadows es muchos conceptos genéricos para divertirse y los explota hasta que no queda nada que explotar. La idea de Colin Robinson por ejemplo ya es perfecta. Un vampiro que representa lo peor de las oficinas y de la vida en general. Es una persona normal que con temas aburridos te saca toda la energía y verlo agotando a todos te hace preguntarte si más de uno de tus vecinos o compañeros de trabajo o estudios es uno de estos vampiros. Ya la semana que viene con él matando de aburrimiento a los funcionarios del gobierno, uno pensaba que no podían dar más, pero como con los lobos, llevaron el chiste al otro extremo y le trajeron una vampiresa que hace lo mismo que él pero emocionalmente y con todos sus dramas, te lleva a un punto de depresión del cual es muy difícil volver. Además, ¿hay lugar más deprimente que una oficina gris con cubículos? Sí, una oficina gris con cubículos y ellos dos como compañeros todos los días de tu vida.

Durante la primera mitad del episodio estuvieron compitiendo para ver quién sacaba más energía y llegaron al punto de generarle un coma a uno de sus compañeros porque lo persiguieron hasta el baño con sus poderes. Después de esto, tuvimos una escena brillante en la que peleaban y los dos se tiraban frases deprimentes y datos muy aburridos, hasta que los dos cayeron agotados por el otro. En ese momento se dieron cuenta que no tenía sentido que sigan peleando y que juntos podrían hacer mucho más daño que separados. Así que subimos a otro nivel y ese es el de Colin cazando por primera vez con una compañera ya que los roomates que tienen, no pueden salir con él. Gracias a esto vimos una nueva versión del personaje, pero no duró mucho. Que sean tan parecidos hizo que terminen volviéndose rutinarios y Colin decidió que lo mejor era separarse. Entonces, ahí vimos una escena hermosa de manipulación de ella hacía a él que cerró con un excelente capítulo para Colin Robinson.