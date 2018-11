What Comes After – The Walking Dead

¿Todo concluye al fin? No, para nada, todo en The Walking Dead sigue abierto a la especulación y no sabemos en qué terminará. Como ya habrán visto, Rick NO muere. Para nada. Y “lo que viene después”, que es la traducción del título del episodio de hoy, parece que va a ser bastante interesante. Hay dos vértices a analizar del episodio, y los verán bien resumidos en este recap.

Empecemos con el primer vértice, el del presente. Todo se vuelve extraño y excitante en el show. La verdad que la gente de AMC sabe tenernos con el corazón en la boca y el trabajo demostrado hoy sí que amerita un aplauso, todo se desarrolla en una tensión y un nivel de especulación nunca antes visto. Reminiscencias a la primera temporada, a Atlanta, a lo mal que lo pasó internado Rick, a volver a las raíces, todo mediado con el delirio extremo del ex Sheriff que no deja ni un solo espacio a la duda de lo que le interesa, para lo que está destinado, para lo que vive y no muere: su familia y sus amigos.

Sí: ya desde el comienzo del episodio, con el escape de Rick y los constantes encuentros entre el ex Sheriff y sus amigos del pasado nos demuestran que su final en la serie debía ser así, con la búsqueda constante de la felicidad. Con Shane la cosa se pone dura, aunque es una demostración de cariño al fin y al cabo: Shane, a pesar de actuar como un idiota, le grita a Rick que necesita hacer lo que tiene que hacer. Palabras inentendibles para algunos, pero con el desarrollo del episodio se comprenden: no bajar los brazos, despertar y seguir. En la escena con Hershel, Rick se disculpa por lo que le pasó a él, a Beth, a Glenn y también por lo que le hizo pasar a Maggie. Rick luego dice que está buscando a su familia. Hershel dice que la familia de Rick no está ahí. Luego le dice a Rick que se despierte. Y entonces aparece Sasha sobre la montaña de muertos, de TODOS muertos. Luego de una conversación sobre lo bien o lo mal que llevaron las cosas, Rick se sigue preguntando por su familia. Pero ella le dice que no están allí porque no están perdidos. Siempre pensamos que Rick se refería a su familia real, a Lori y Carl, pero nos damos cuenta de que se refiere a Michonne, a Judith y al resto del grupo, los mismos que, comandados por la voz de Michonne, también se les aparecen en sueños; y le dicen que finalmente despierte.

Rick finalmente vuelve en sí, recuerda lo que Daryl le dijo y lleva a la horda de regreso al campamento (que ha sido desocupado) con la esperanza de que el puente se derrumbe. El puente no se derrumba por el peso de los caminantes y eso es lo que hace que Rick, junto a Jadis / Anne, sean el símbolo del episodio: nada termina de quebrarse hasta que alguien lo decide. Atrapado sin salida, Rick nota cajas de dinamitas en el puente. Para este momento, Maggie, Michonne, Daryl, Carol y muchos otros llegan para ayudar, y ante la desesperada mirada de los suyos. Rick dispara a la dinamita y el puente se enciende en una bola de fuego, mientras todos miran con horror. Y allí Jadis, la verdadera heroína, tanto para ella como para Rick: encuentra al último varón Grimes cerca del puente después de la explosión y lo lleva con ella en el helicóptero. Más allá que diga que es un B, es su A, es su salvación. Desde la temporada 7 Rick que algo le ve a esta mujer, y no se equivocó: apostó en ella y triunfó con su vida.

Sí, repetimos: todo se desarrolla en una tensión y un nivel de especulación nunca antes visto, pero por otro lado tenemos la obviedad, la otra parte del episodio que hay que analizar. Y esto nos lleva al segundo vértice, al del futuro. No nos olvidemos de lo vivido por Maggie. Michonne permite que Maggie entre a la celda de Negan y Maggie está preparada para matarlo. Negan no se sorprende y dice que no puede creer que ella esperó tanto tiempo. Se pone de rodillas y le dice que lo mate, lo que sorprende a Maggie. Finalmente comienza a rogarle que lo mate, y cuando ella le pregunta por qué, él dice que así puede estar con su esposa. Maggie finalmente decide que dejarlo vivo y sufrir es un mejor castigo. Esto huele MUCHO a cómic, y está bien. Y hablando del cómic, la entrada de Magna y la revelación de la joven Judith Grimes (AAAWWW!) como la continuación del estandarte familiar deja mucho PERO mucho por querer ver. El salto masivo de tiempo al final es lo que da la bocanada para saber a qué nos enfrentaremos luego.