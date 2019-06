What Have They Done? – Big Little Lies

Big Little Lies fue sin dudas una de las mejores series que vimos en el 2017 y cuando terminó, todos creíamos que eso era suficiente. Habíamos visto una serie que gracias a actuaciones perfectas, a un guión brillante y al ojo detrás de Jean-Marc Vallée, era excelente de principio a fin. Por este motivo, cuando anunciaron que tendríamos una segunda temporada en 2019, eso nos daba mucho miedo. Se sabía que este show iba a ser una miniserie, pero cuando el éxito te golpea la puerta, es muy difícil decirle que no pase. La gente detrás de Big Little Lie no se pudo resistir y se pusieron una segunda temporada al hombro para seguir con esta serie. Hoy, llegó el momento de ver el comienzo: ¿Estuvo a la altura? ¿Es más de lo mismo? ¿Meryl Streep, suma? Vamos a hablar de todo eso acá. En principio, lo primero que podemos decir es que esta temporada estará dirigida por Andrea Arnold y eso ya cambia con alguna pieza. Si bien, ella respeta todo lo que Jean-Marc Vallée hizo en la primera temporada y trata de no cambiar mucho en cuanto a realización, sabemos que cada realizador, tiene sus manías y por ahora, no conocimos las de Andrea. Vimos un montaje muy parecido al anterior, la música y los silencios, también estuvieron dónde correspondía y el paso de personaje a personaje, fue muy prolijo como siempre lo fue. Quizás, el que nos hayamos metido un poquito más, dentro de la policía, eso nos dio algo diferente. Ya que vimos algunas de las entrevistas que les hicieron a las chicas y por ejemplo, nos confirmaron que la única mentira que dijeron, fue que Perry se tropezó y este fue el principio del caos.

En este comienzo, la que peor la está pasando, es Bonnie y si bien todas deben tener mucho PTSD, ella mató a Perry. Uno piensa hoy, en retrospectiva, que quizás, si ella hubiese confesado, la hubieran perdonado mucho más fácil que lo que podría pasar ahora. La realidad es que Perry había violado a Jane y era violento con su esposa, pero no sólo eso, en ese momento estaba peleando contra cuatro mujeres que se estaban defendiendo porque ni entre cuatro lo podían parar. Por eso, lo único que podían hacer si no querían terminar muertas, era pararlo a él y Bonnie fue la única que pudo hacerlo. Ella, llegó a salvarlas, lo empujó porque la sorpresa era el único escenario en el que ella iban a salir vivas de ahí y entonces, si hubiesen dicho la verdad desde el minuto cero, Bonnie no estaría pasando por esta crisis. El tema es que ahora, ya pasó mucho tiempo, ya mintieron y aunque las excusas son las mismas, el que hayan pasado meses, no la va a ayudar. En la vereda opuesta de vida está Jane que en estos momento está muy liberada. Luego de verla toda la primera temporada con miedo y perseguida por ese momento en su vida que la marcó para siempre, ahora la vemos feliz y la entendemos. Ella estuvo siempre con miedo a lo que podía hacer si se lo cruzaba y aunque lo haya enfrentado, no tiene ni el peso de haberlo matado, por ende, siente que todo salió bien. Por eso, hoy la vemos hablando con Celeste pidiendo, básicamente, que la odie. Su amiga no quiere pensar en eso, no le interesa saber que Jane se acercó a él y aunque eso está mal, Perry fue un mal hombre desde siempre y ninguna de ellas tiene la culpa de lo que pasó. Todos sabemos que a Celeste le cuesta aceptar eso y aunque ya vamos a hablar de este tema, más centrado en ella, es importante que Jane no entre también ese ciclo de “hasta muerto, te sigue manipulando” y que disfrute de lo que tiene.

Celeste está pasando un momento muy difícil en su vida y si bien la muerte del hombre que la ponía en peligro todos los días es algo que debería tenerla más tranquila, esto no sucede. La sesión con la psicóloga es muy importante en este episodio, porque en un minuto, ya sabíamos qué le estaba pasando. Mientras que contaba lo que soñaba, nos daba a entender que ella se consideraba un monstruo por tentar a Perry y que ella era la razón por la cual, él, se transformaba en un animal. La psicóloga miraba y sabía que hasta muerto, ese hombre seguía siendo un problema en la cabeza de Celeste. El problema de esto, es que no importa que la doctora le diga que no era su culpa, ella seguía pensando que sí y lo seguirá haciendo mucho tiempo más ya que toda esa culpa está siendo personificada por su suegra. Apenas arrancó la sesión, Celeste dijo “ella me está ayudando mucho, no se que haría sin ella” y la realidad es que ahí, está cayendo otra vez en el ciclo de dependencia que la llevó al extremo con Perry. La pregunta que me hago hoy, luego de haber visto el primer episodio, es la siguiente: ¿Qué hará Marie Louis cuándo se entere de lo que hizo su hijo? Por lo que podemos ver con dos años de serie, podemos entender que Perry tenía a todo el mundo engañado y si Celeste no hubiese empezado a hablar, hoy seguiría vivo. Entonces, tiene mucho sentido que su madre también se haya comprado esa historia ya que ella sólo veía lo que la familia le vendía y cómo todos en esta pequeña ciudad, ella creía que la familia era perfecta. Así que aunque nos duela y nosotros sepamos que ese hombre era la reencarnación de Voldemort, ella no lo sabía y por ende, tiene sentido que quiera justicia, que esté triste y enojada. El tema, es qué pasará cuando ella sepa todo y estoy esperando con muchas ansias el día después, ya que primero debería pasar por la negación y aunque queremos creer que a la larga, le creerá a las que están diciendo la verdad, el tiempo que tarde en hacerlo será doloroso.

Para cerrar este recap, obviamente, debemos hablar de Madeline, que sin tener la historia más fuerte, aparece y se roba todos los ojos. En este episodio, ella me hizo acordar mucho a Tony en ese primer episodio de Skins, caminando, llamando a todos, organizando todo y poniéndose en el hombro la serie sin ser el personaje más interesante. El capítulo de ella arrancó con un viaje en auto en el que hablaba de lo difícil que era el primer día para las madres y si bien nosotros habíamos pensado que todo el “gossip” había terminado ya que ella y Renata ahora eran amigas, alrededor, las cosas no cambiaron. No sólo tienen que demostrar todos los días que pueden trabajar y estar 100% presente en las vidas escolares de sus hijos, sino que también ahora tienen que bancarse que hablen a sus espaldas sobre lo que hacen juntas. Ellas son llamadas “Las cinco de Monterrey” y todos sabemos lo que significa. Los rumores deben estar volando y debemos tener hasta gente inventando cosas sobre lo que pasó esa noche, pero mientras sigan juntas, ninguna madre puede pararlas, ni Marie Louise. Por último, tenemos que hablar de la conversación de ella con Abigail y aunque quiera decirle a Abbi, “tienes razón, el mundo estará mejor si ayudas”, la realidad es que Madeleine tiene razón. Si bien las formas en las que le dijo todo no están buenas, lo que le comentó es real. En este mundo hay que tener siempre un Plan B y si bien lo que quieres hacer por la gente que lo necesita está bueno, eso no significa que vas a poder vivir de eso. Por ende, hay que tratar de tener algo seguro que te puede ayudar si tu Plan A no funciona y para eso es importante tener una profesión. Entonces, creo que Abigail tiene que pasar por sus propios problemas y luego ver que tiene otro camino. El tema es que Madie ya pasó por esos conflictos y tomó las decisiones equivocadas. Obviamente, sabemos que es feliz con su vida, pero si le dieran una segunda oportunidad, ni ella sabe si la eligiría todo esto otra vez. Entonces, está tratando que su hija no se equivoque, pero para convencerla, va a tener que usar otros métodos porque estos no están funcionando.