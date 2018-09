What is America? – The Purge

Esta semana, la serie basada en las películas de The Purge por fin tuvo su estreno en México a través de Amazon Prime Video y aunque la premisa sigue siendo la misma (varias personas tratando de sobrevivir las doce horas que dura la Purga), su tratamiento resultó un poco distinto en la pantalla chica. La principal diferencia entre las películas y el show es el desarrollo de personajes que promete la serie de televisión, contrario a la rápida cacería que ocurre en todos los filmes de la saga. Y aunque el piloto What is America? no nos explica del todo las razones de adaptar este concepto al formato televisivo, el episodio tiene suficiente intriga para que regresemos a la siguiente hora de este experimento.