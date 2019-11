What It Always Is – The Walking Dead

Y entonces volvió Negan en su máximo esplendor. Bah, en realidad deberíamos decir que AL FIN Negan llegó a su máximo esplendor. En el último episodio de The Walking Dead titulado What It Always Is nuestro querido Jeffrey Dean Morgan pudo hacer algo más, pudo hacer de un villano de verdad, no tan caricaturizado. ¿Pero solo sobre él fue el episodio? No, vamos por partes, que fueron 4.

Por un lado tenemos la historia de Kelly. Complicada ante la pérdida la audición, el bosque la atrapa y es rescatada por Daryl, Connie y Magna. La última y Kelly son una amenaza para Hilltop: robaron suministros y los escondieron en el bosque. La ¿pareja? de Magna, Yumiko, la cuestiona ante ese accionar y así es como conocemos un poco más de su pasado: Magna asesinó a un hombre al defender a su prima.

La verdad que esta arista del episodio no dejó nada muy concreto, veremos más adelante cómo influye. Ah, datos de color: Connie y Daryl parecen cada vez más una pareja, Daryl mintió ante la comunidad para que no castiguen a Kelly y a Magna ¡Y PERRO ESTÁ VIVO Y FELIZ!