What We Become – The Walking Dead

What We Become fue un digno adiós para Michonne. Ok, era muy obvio casi todo lo que iba a suceder al comienzo del episodio, pero el final estuvo bien planteado.

Virgil le mintió a Michonne y no había armas en la isla. La llevó allí para que sacara a su familia andante de su miseria. Él dijo que nunca hubo muchos caminantes, así que nunca fue bueno en lo que hace Michonne. Lo interesante es que en realidad Virgil quedó medio loco ante toda la situación. Encerró a sus ex colegas. Ellos le comentan a Michonne, quien es atrapada por el morocho, que una vez se llevaron a personas extraviadas, y Virgil se volvió loco con los suministros de alimentos agotándose y todo, por lo que estalló una pelea y murió un novato. Virgil decidió cerrar todas las puertas después de esto, sin saber que su esposa e hijos estaban adentro. Los otros dicen que Virgil también los encerró después de eso.