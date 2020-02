Will Ferrell y Paul Rudd se reúnen para una nueva comedia – The Shrink Next Door

El dúo volverá a juntarse para la serie limitada de MRC Television, The Shrink Next Door, que se basa en el podcast Wondery and Bloomberg.

The Shrink Next Door es una comedia oscura que sigue la extraña relación entre el psiquiatra de las estrellas, Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd), y su paciente de hace mucho tiempo Martin “Marty” Markowitz (Ferrell). El encantador Ike se hace cargo lentamente de la vida de Marty, incluso se muda a la casa de Marty y toma las riendas del negocio familiar. La serie explora cómo una dinámica médico-paciente aparentemente normal, se transforma en una relación explotadora sin precedentes.

Michael Showalter (Big Sick) dirigirá y Georgia Pritchett (Succession) estará a cargo del guión. Ferrell, Jessica Elbaum y Brittney Segal serán productores ejecutivos para Gloria Sanchez Productions. Rudd y Pritchett también servirán como EP. Showalter, Jordana Mollick, Hernan Lopez, Marshall Lewy, Jared Sandberg, Katie Boyce y Francesca Levy también tendrán el mismo rol.

La última vez que el dúo protagonizó juntos fue en 2013 con Anchorman 2: The Legend Continues. Por el lado de Ferrell, él estuvo en Holmes and Watson, Conan y Zoolander 2 desde aquella película y ahora se prepara para protagonizar un film de Netflix junto a Rachel McAdams, que saldrá en mayo. Mientras que Rudd, desde la secuela de Anchorman se convirtió en Ant-Man, y estuvo en Sausage Party y Living With Yourself. Además, también lo veremos en Ghostbusters: Afterlife el 10 de julio.