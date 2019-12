Will Poulter abandona la adaptación de Amazon Prime Video – The Lord of the Rings

A tres meses de haberse dado a conocer que el actor Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch) estaba en pláticas para sumarse a la adaptación de Lord of the Rings que está desarrollando Amazon Prime Video, hoy se ha confirmado que el actor abandonó este proyecto.

De acuerdo a lo que reporta THR, el actor estaba en negociaciones para el personaje principal de la serie del cual no se tenían detalles particulares, pero debido a conflictos de agenda este acuerdo no se llegó a cerrar de manera oficial. Por lo cual la plataforma de streaming no ha dado declaración alguna.

Ya que la serie está pensada para filmarse a partir del próximo año y tomando en cuenta en que ya ha sido renovada para una segunda temporada, la producción de Lord of the Rings ya está en marcha para encontrar al actor que reemplazará el lugar que deja Poulter.