Will Poulter se suma al elenco de la adaptación de Amazon – The Lord of the Rings

Will Poulter, actor conocido por películas como Black Mirror: Bandersnatch y Maze Runner, es el segundo actor en sumarse al elenco de la adaptación televisiva de The Lord of the Rings que está desarrollando Amazon Prime Video, de acuerdo a lo reportado por Variety.

La información no ha sido confirmada oficialmente por los representantes del actor y mucho menos por la plataforma de streaming o de la producción. Hasta el momento no hay detalles del personaje que podría interpretar.