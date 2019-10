Will Smith está desarrollando un spinoff de la serie que lo lanzó a la fama – The Fresh Prince of Bel-Air

A casi 30 años del estreno de The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith se encuentra trabajando en un nuevo proyecto alrededor de la serie, así lo revela THR.

Smith que alcanzó la fama con esta serie está desarrollando un spinoff a través de su compañía Westbrook. De esta manera, él se suma a la ola de series con remakes, reboots o revivals que han inundado la televisión durante los últimos años.