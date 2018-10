Winner – Better Call Saul

La historia comienza con un flashback a cuando James Morgan McGill se recibe de abogado, celebración que lleva a él y algunos de sus compañeros de HHM a un karaoke donde canta la canción mencionada junto a Chuck, quien en un principio no quería hacerlo, pero termina robándose el dominio del micrófono y del escenario, dejando claro que la rivalidad entre estos dos sigue presente. Después de unas copas y de regreso en el departamento de Jimmy, él confiesa su deseo por ser un socio más de HHM, pero Chuck sólo hace caso omiso.

Antes de comenzar con este recap quiero hacer una pregunta, ¿cuántas veces han escuchado The Winner Takes It All de ABBA después de ver el final de temporada de Better Call Saul ? Seguro muchas y la razón es por la increíble manera de hacer parte una canción de un episodio.

1 . Mike y Lalo

Mike y sus hombres se ponen a trabajar, mientras son seguidos de cerca por Lalo, quien no conoce al viejo Michael, que de inmediato se da cuenta de la situación y logra salir del enredo en el que se encuentra. Habiendo perdido la pista, Lalo busca una alternativa para saber qué está pasando encontrando el problema de Werner, con quien logra comunicarse para conocer los detalles, pero afortunadamente Mike llega a tiempo y logra interrumpir la conversación sobre lo que está trabajando Gus en la lavandería.

2 . Jimmy y Kim

A un año de la partida de su hermano y habiendo arreglado sus problemas con Kim, Jimmy busca una nueva forma de acercarse al consejo de abogados para recuperar su licencia y el uso de la memoria de su Chuck es la artimaña ideal para ello. Con una serie de eventos y pistas que van desde él llorando en la tumba de su hermano, pasando por una donación “anónima” para nombrar una biblioteca con el nombre de Chuck y hasta en influir en la beca que HHM entrega a estudiantes de derecho.

Todo esos intentos desesperados no son más que ejemplos perfectos que Jimmy no tiene amor por Chuck y que sólo busca su beneficio propio a costa de lo que sea. Aunque en el fondo hay algo que lo sigue manteniendo como un buen tipo, pero al ver que las cosas no salen como él quiere y al verse reflejado en el caso de Christy Esposito, la chica que es rechazada para la beca, él se rompe completamente en su auto y es ahí donde muere la persona que es para darle paso a un nuevo personaje.

Al final lo vemos en una nueva audiencia para recuperar su licencia de abogado donde decide usar la carta que Chuck le dejó al morir para reflejar a un Jimmy más amable. Pero como siempre nada es una decisión precipitada ni al azar, él decide, después de haber comenzado a leerla, parar y decide hablar desde su corazón para resaltar las cualidades de su hermano, lo que hace llorar a un par de jueces.

Kim está segura que esta vez sí le darán la licencia que tanto esperaba y más al ver a un Jimmy más emocional y empático, pero al cruzar palabra con él se da cuenta de que todo estaba planeado y no concibe esa idea. Ha sido engañada nuevamente, mientras ella no puede creer lo que está pasando, Jimmy es llamado para recibir la respuesta satisfactoria y volver al ruedo, no sin antes dejar claro que ahora es Saul Goodman.