Woody Allen recupera elementos propios para narrar una historia plagada de introspección y amor, pero…

Estamos en una época que evoca las emociones más puras y sinceras de todo el año, pues algo tiene de especial el invierno que provoca que las personas encuentren a ese ser romántico empedernido que llevan por dentro, y es aun más gratificante el encontrar una historia de ficción que solamente termina por explotar ese sentimiento. Cuando hablamos de visiones y planteamientos netamente relacionados con enamorar a una persona que nos atrae, sin duda pensamos en una cita que involucre el caminar, puntos extras si es caminar bajo la lluvia, y más puntos extras si es caminar bajo la lluvia en una gran urbe como lo es la ciudad de Nueva York, porque no hay nada más cliché y romántico que eso. Sumando todo lo anterior, tenemos por resultado un producto de nombre A Rainy Day in New York (Un día lluvioso en Nueva York), lo más nuevo del polémico cineasta Woody Allen, quien parece retomar el buen camino.