Woody Harrelson dará vida a Timothy Leary en una nueva serie limitada – The Most Dangerous Man in America

Cinco años han pasado desde la primera temporada de True Detective, y por fin después de tanto tiempo Woody Harrelson volverá a protagonizar un nuevo proyecto televisivo llamado The Most Dangerous Man In America.

Esta es una serie limitada producida por el mismo Harrelson junto a Luke Davies (Catch-22) a través de Wiip y Star Thrower Entertainment, donde el actor de The People vs. Larry Flynt y Natural Born Killers interpretará al psiquiatra americano Timothy Leary.

Este personaje es conocido porque fue un entusiasta de la investigación y uso de drogas psicodélicas para beneficios terapéuticos y espirituales. También fue una de las primeras personas cuyos restos fueron enviados al espacio por petición propia.

La serie se centrará en la fuga de prisión en 1970, lo cual conduce a una persecución por parte del gobierno del Presidente Nixon que se extendió por más de 2 años. En este viaje constante de huir de la ley se encontró con diversos grupos radicales y grupos delictivos, finalizando todo en los grupos de contracultura estadounidense donde tuvo un acercamiento más profundo al LSD.

Se tomará como base el libro The Most Dangerous Man escrito por Bill Minutaglio y Steven L. Davis. Hasta el momento no hay fecha de estreno.