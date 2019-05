¿Y si las tres visiones de Daenerys en La Casa de los Eternos anticiparon su arco? – Game of Thrones

Desde The Bells para acá no dejamos de pensar cómo terminará la serie. Pero, ¿por qué? Simple: el arco de todos los personajes cambió tanto y tan rápido en Game Of Thrones que no tenemos nada pero nada seguro.

Sin dudas, lo que más ruido nos hace es el desenlace de uno de los roles más fuertes: el de Daenerys. Ahora siendo La Reina Loca, su destino parece estar colmado de infortunios y todos pero TODOS creen que morirá al cerrar el show.