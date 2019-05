¡Ya comenzó el rodaje de la precuela con Naomi Watts! – Game of Thrones

Game Of Thrones llegará a su fin este domingo, sin embargo, no será lo último que veamos del mundo de A Song Of Ice and Fire.

Según reporta el diario The Sun, el rodaje de la precuela comenzó en Belfast desde hace dos semanas y tiene como título tentativo Bloodmoon.

“Los productores han reunido a un elenco estelar y será una serie obligada para todos los que aman Game Of Thrones”, dijo una fuente del portal.

La precuela se establecerá miles de años antes de los sucesos de la serie actual, lo que nos llevará a ver el descenso de la era dorada de los héroes hasta su momento más oscuro.

Previamente George R. R. Martín adelantó que la nueva serie nos mostrará un Westeros completamente diferente al que hemos visto: sin dragones, sin Trono de Hierro, sin Kings Landing.

Naomi Watts será la protagonista de esta precuela a cargo de Jane Goldman y George R. R. Martín.

Por el momento, HBO no ha anunciado oficialmente el comienzo del rodaje.