Ya está aquí el nuevo tráiler de la secuela

¿Seguimos llorando por Avengers: Endgame? Sí, pero hay motivos para seguir emocionados con este universo cinematográfico, pues ya tenemos el nuevo y segundo tráiler oficial de Spider-Man: Far From Home.

Por supuesto, si aún no has visto la película anteriormente mencionada, lo cual creemos es imposible a estas alturas, entonces no deberías ver este tráiler pues contiene bastantes spoilers.

La película sigue al arácnido de Tom Holland mientras se ocupa de las consecuencias de Endgame en un viaje a Europa y presenta el debut del villano Mysterio, quien es interpretado por Jake Gyllenhaal.

¡Checa abajo el video!