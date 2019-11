Ya está disponible la banda sonora completa de la película

La nueva película de Walt Disney Animation Studios aún no se estrenó en Latinoamerica, pero ya podemos escuchar todas sus canciones.

La impresionante banda sonora original de Frozen 2 incluye canciones originales de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, Christophe Beck, David Bisbal (para Latinoamérica y España) y Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer (para la versión original).

David Bisbal interpreta Mucho Más Allá, una canción que aparece en los créditos finales y que ya tiene su video musical disponible. El tema es la versión en español de la canción Into The Unknown interpretada de Panic! At the Disco que está en la versión en inglés.

Frozen 2 se estrenará el 22 de noviembre, mientras tanto, pueden escuchar todas sus canciones en iTunes, Spotify, YouTube, Apple Music y Pandora.