Parece que no le va muy bien al monsterverse (Dark Universe) de Universal Pictures y es poco probable que esta nueva película sea en realidad una pieza de ese enredado intento. Pero el asunto aquí es que ya hay protagonista, ¡y no es Johnny Depp!

Deadline informó que Oliver Kackson-Cohen será el estelar en The Invisible Man. Jackson-Cohen es reconocido por los fans de The Haunting of Hill House, y también lo hemos visto en The Raven, Faster y Going the Distance.

The Invisible Man será dirigida por Leigh Whannell (Juego del miedo) y se estrenará el 13 de marzo de 2020.