¡Ya sabemos cómo Arya saltó hasta el Rey de la Noche! – Game of Thrones

¡Esta duda no nos dejaba dormir en las noches!

Desde que se emitió el tercer episodio de la última temporada de Game Of Thrones, The Long Night, no hemos dejado de preguntarnos cómo es que Arya Stark fue capaz de esquivar a los White Walkers, y saltar a gran altura, para terminar con la vida del Night King.

Afortunadamente, el documental The Last Watch ha develado cómo esta escena ha sucedido. Mientras se muestra un momento de la mesa de lectura del guion, escuchamos al productor Bryan Cogman leer que Arya “salta desde una pila de White Walkers muertos hacia el Night King”.

Si bien es algo que no vimos en el episodio, está presente en el guion y ya no nos parece tan descabellado.

The Last Watch además ha contado otro secreto: dos actores de temporadas pasadas fueron invitados al set para despistar a los medios (si ocurría alguna filtración).

¿Al final les gustó la escena o hubieran preferido que Jon Snow terminara con la vida del Night King?