¡Ya sabemos cómo sucederá el crossover con ‘Young Sheldon’! – The Big Bang Theory

CBS develó la sinopsis oficial de episodio que unirá The Bing Bang Theory con su spin-off, Young Sheldon, y no, Sheldon aún no ha inventado una máquina del tiempo.

El episodio titulado “The VCR Illumination” verá la luz el 6 de diciembre y tendrá la aparición especial de Iain Armitage (Sheldon), Lance Barber (George Sr.) y Montana Jordan (Georgie).

De acuerdo a la sinopsis, “Sheldon y Amy todavía están bajos de ánimo después de que su teoría haya sido refutada, pero una cinta de VHS del pasado de Sheldon lo inspira a no rendirse”.

Después de tanta especulación, finalmente sabemos que el cruce no será un flashback, sino un video de la infancia de Sheldon.

El episodio además será un buen regalo para los fans, pues ocurre en la última temporada de The Big Bang Theory.