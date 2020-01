¡Ya sabemos de qué se tratará la película animada! – The Witcher

¡The Witcher está llena de sorpresas!

Todos pensamos que Geralt de Rivia sería el protagonista de la película animada que Netflix está desarrollando sobre el mundo mágico de este brujo, pero resulta que estábamos muy equivocados.

Un fan muy astuto, notó que en la plataforma streaming ya hay una sinopsis oficial para la producción que lleva el nombre de The Witcher: Nightmare of the Wolf.

“Mucho antes de ser mentor de Geralt, Vesemir emprende su propio viaje como brujo después de que el misterioso Deglan lo reclama a través de la Ley de la Sorpresa”.

Así es, Vesemir, la figura paterna de Geralt, será quien encabece esta nueva historia que estará a cargo de Studio Mir, los creadores de la animación de Voltron: Legendary Defender y Legend of Korra.

Tristemente, aún no sabemos quién le prestará la voz al personaje, aunque previamente los fans habían manifestado su deseo por que fuera el mismísimo Jedi Luke Skywalker, aka Mark Hamill.

Al parecer, esta película animada debutará antes de que se estrene la segunda temporada de la serie en 2021.