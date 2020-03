¡Queremos llorar!

Andrew Dabb, showrunner de Supernatural, compartió hace unos días una foto que muestra la hoja final del último guion de la serie protagonizada por Jensen Ackles, Jared Padalecki y Misha Collins.

Aunque solo se pueden ver las palabras “BLACKOUT” y “The End” es suficiente para que nuestros ojos se llenen de lágrimas al pensar en el final de este viaje que hemos recorrido junto con los Winchester por 15 años.

Collins citó el tweet del showrunner y agregó “Don’t you cry no more” (Ya no llores más), una frase de la icónica canción que se repite al final de cada temporada, Carry on wayward son de Kansas.

Previamente te contamos que Genevieve Padalecki y Robert Wisdom regresarán a la serie como invitados especiales para interpretar una vez más al demonio Ruby y al ángel Uriel, respectivamente.