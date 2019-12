Ya se sabe quién interpretará a Galadriel – The Lord of the Rings

Variety informó que Morfydd Clark es la elegida para encarnar la versión joven de la poderosa elfo Galadriel en la serie The Lord of the Rings que desarrolla Amazon como exclusiva para su plataforma Prime Video.

Tiene sentido de que no veamos a Galadriel de la misma edad que en la película The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring de Peter Jackson, pues recuerden que los eventos de la serie ocurrirán antes de la Segunda Edad descrita en la obra de J.R.R. Tolkien.

¿Estará a la altura la capacidad actoral de Clark a lo que hizo Cate Blanchett en la épica trilogía de películas? Por lo que hemos visto en His Dark Materials, The Alienist, Eternal Beauty y Pride and Prejudice and Zombies, ¡es muy posible!