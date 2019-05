¡Ya tenemos el tráiler oficial del documental The Last Watch! – Game of Thrones

Si aún no estás listo para decir adiós a Game Of Thrones, no te preocupes…porque después del final, se emitirá el documental The Last Watch.

En el tráiler de este detrás de escenas vemos a los actores en la lectura del guion de la octava temporada así como la última toma de Emilia Clarke para la serie.

De acuerdo a la descripción oficial, The last Watch busca mostrar una historia tan divertida como desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre lo agridulce de crear todo un mundo… y luego tener que decirle adiós.

“Como director, este es un trabajo de ensueño…la serie salvó mi vida”, dice David Nutter en el video.

Dirigido por Jeanie Finlay, el documental de dos horas debutará el próximo 26 de mayo a las 10 pm (MEX) por HBO.

¡Checa abajo el tráiler y póster oficial!