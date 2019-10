YaEsHora: Erradicando la violencia de género en el cine y la televisión

“ #YaEsHora se divide en 3 ejes, pero primero todo surge como una iniciativa realizada por muchas mujeres de la industria cinematográfica que vienen desde distintos frentes: actuación, dirección, crítica de prensa, producción, todos los ámbitos desde todos los espectros. Surge como una iniciativa para visualizar las denuncias de las mujeres que eran víctimas de acoso dentro de la industria y en la vida, y nos sorprendió descubrir la cantidad de mujeres que habíamos pasado por algo así, que no había una sola que no hubiera sufrido algo relacionado con esto. Al respecto encontramos 3 ejes centrales: la cero tolerancia a la violencia, la paridad y la narrativa con perspectivas de género“, platicó Abril Alzaga .

Pasando a la relevancia que toma otro eje dentro de #YaEsHora, el cual versa sobre la narrativa con perspectiva de género, esto argumentó Johanna: “Sí, necesitamos tener este tipo de protocolos y la razón es porque no tenemos información o educación al respecto, una educación que se nutre de lo que consumimos, de lo que nos rodea, del imaginario colectivo y en ese sentido, como industria, somos responsables de la narrativa. Si no tenemos a la otra parte de la historia contando su perspectiva, si solo contamos historias que normalizan situaciones de violencia que no benefician a la sociedad, no estamos viendo todo lo que nos falta para poder avanzar como comunidad. Si no contamos una narrativa con perspectiva de género, nos perdemos la oportunidad de apreciar la historia de la mitad humanidad, al final las mujeres somos la mitad de la población. Tenemos que ser responsables como consumidores y creadores“, externó la actriz.