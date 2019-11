Yorgos Lanthimos dirigirá y producirá su primera serie de televisión

El tres veces nominado al Oscar, Yorgos Lanthimos, se une a lista de directores de cine que dan el salto a la televisión. Ya que se ha dado a conocer que dirigirá y producirá la adaptación del bestseller The Man In The Rockefeller Suit deMark Seal que será una serie limitada producida a través de Searchlight Television.

La historia gira en torno a Clark Rockefeller, un descendiente gregario, exitoso y misterioso del clan Rockefeller, de quien su esposa Sandra comienza a sospechar sobre su identidad. Su red de engaños en torno a su su persona comenzará a desmoronarse lentamente. La adaptación de esta historia correrá a cargo de David Gilbert.