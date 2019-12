El monstruo del episodio sirvió para que nos devuelvan a Rafael pero también para demostrar lo badass que sigue siendo Hope Andrea Mikaelson. Ella no sólo es la bruja más poderosa en Mystics Falls, sino que además tiene la capacidad de controlar sus poderes como loba y eso fue muy importante para este episodio. No, no sirvió para atrapar a la bestia pero sí para que veamos la magnitud de sus poderes y hasta pensemos un poco en el futuro. Sabemos que la triada será importante en la temporada y que eso significa que si queremos destruir a al malo de la temporada, Hope tendrá que transformarse en vampiro. Según la historia, cuando uno muere pierde los privilegios de ser brujo y aunque conocimos a los herejes eran casos muy especiales. Igual, a mí no me extrañaría que Hope sea uno de esos casos y que luego de tomar la decisión de ser vampiro para destruir al mal mayor, pueda seguir siendo bruja.

Cuando comenzó la temporada de Legacies y estábamos todos tristes porque nadie recordaba a Hope, una de las esperanzas que había dando vueltas por las redes sociales era que Rafael la recordaría. Algunos queríamos creer que gracias a que él estaba en modo lobo cuando todo sucedió, eso haría que sus recuerdos queden intactos y al estar enfocado en Raf el episodio, uno creía que íbamos a tener razón. Pero no, terminó el episodio de Legacies, Rafael es humano otra vez y todavía Hope se escapa de los recuerdos de nuestros protagonistas. Seguimos sin saber cómo volverán a amarla como antes pero por ahora no es lo que importa. Entonces, Rafael volvió y aunque no tiene recuerdos de ella, si tiene mucho P.T.S.D por culpa del tiempo que pasó cómo lobo y aunque le costará mucho volver a sentir como antes, por lo menos está vivo para contarlo ya que la criatura de esta semana, los cazaba,

Gracias a este episodio todos vieron el poder de Hope y probablemente esto haga la relación de Landon con Josie mucho más complicada de lo que es en estos momentos. Cada vez que aparecen en pantalla no dan más de lo adorables que son, pero eso no quiere decir que el final sea feliz para Josie y muy en el fondo lo sabe. Sus inseguridades la están llevando a lugares muy oscuros, están haciendo que que lastime a gente que no se lo merece y es muy horrible verla así. No sé hasta dónde la harán llegar, pero los celos están mostrando lo peor de ella y aunque Lizzie sea la “inestable”, la que me da mucho miedo es Josie. Hoy, ella no tiene a su padre para que la guíe día a día y esa libertad la está acercando a las personas equivocadas. Ojalá sea sólo una etapa y que luego de ver lo que hizo, empiece a controlarse más porque este tipo de brujas, dependiendo de la fuente de energía que tomen, pueden generar mucho caos.

Ella lastimó a Ethan, un chico que podría ser el interés amoroso de Hope este año si Landon la elige a Josie. Por lo que vimos, Ethan es bueno en lo que hace, lo sabe, pero eso no lo hace una mala persona. Me hizo acordar a Finn en Glee y esperemos que siga por el buen camino. El chico trabajó mucho para conseguir una beca y ahora con su brazo roto, hay muchas chances de que ese sueño también se haya hecho pedazos. Habrá que ver cómo le pega todo esto a él, pero la re veo a Hope siendo un apoyo para seguir adelante, se olvida de Landon y todos felices. Resulta que él es el hermano de Maya, la chica que vimos en el primer episodio ayudando a Hope y también ellos son los hijos de la jefa de policías, así que que seguramente los veamos cada vez más porque definitivamente hay muchas vibras amorosas entre ella y Alaric. Sabemos que Caroline no le dará jamás una oportunidad a Rick. así que no nos molesta que se pueda enamorar de ella.